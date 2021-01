Auch Deutschland-Gegner Kap Verde von Corona betroffen - Niederlande halten sich als Nachrücker bereit

Noch vor dem Eröffnungsspiel zwischen Ägypten und Chile wird die Handball-WM von massiven Corona-Problemen überschattet. Am späten Dienstagabend hatte nach Tschechien auch der US-Verband ob 18 Infizierter im Trainingslager im dänischen Kolding die Reißleine gezogen und die Reise nach Kairo abgesagt. Neben Brasilien ist zudem der deutsche Vorrundengegner Kap Verde von Corona-Fällen betroffen. Ein Schnelltest im Trainingslager in Lissabon hatte in der Vorwoche 15 positive Fälle ergeben. Anzeige

"Davon wurden später sieben in einem PCR-Test bestätigt“, berichtet das Portal Expresso das Ilhas. Die Reise nach Ägypten hat der WM-Neuling dennoch angetreten – ohne sechs Spieler und vier Mitarbeiter, darunter der Cheftrainer, wie der Kapverdische Handballverband am Mittwoch vermeldete. "Trotz dieser enormen Verluste ist das Team zuversichtlich und verspricht, unser Land würdig und mit Stolz zu vertreten", heißt es in der Mitteilung weiter. Kap Verde soll nach seinem Auftaktspiel am Freitag gegen Ungarn am Sonntag auf Deutschland treffen.