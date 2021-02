Dieses Gold macht Laune: Doppel-Weltmeister Johan Hansen zurück im Recken-Training

Johan Hansen sitzt auf den Treppen in den Katakomben der Swiss-Life-Hall und plaudert über seinen zweiten WM-Titel. Mit Dänemark gewann er vor etwas mehr als einer Woche das Finale von Kairo gegen Schweden. „Oh, der Weltmeister spricht, bestimmt muss er erzählen, wie es sich anfühlt“, frotzeln die vorbeiflitzenden Teammitglieder auf dem Weg in die Halle zum Training.

Recken-Training mit zwei stolzen Finalteilnehmern

Die Stimmung ist prächtig bei den Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf. Am Montagnachmittag trainierten sie nach der Rückkehr der WM-Finalisten Hansen und Alfred Jönsson (Schweden) wieder mit fast voller Kapelle. Nur der an Corona erkrankte Filip Kuzmanovski fehlte. Trainer Carlos Ortega kann jetzt sein Team zielgerichtet auf das Heimspiel am Sonntag gegen Flensburg vorbereiten. Und das mit zwei topmotivierten Finalteilnehmern.

Auch wenn beide im Endspiel nicht zum Einsatz kamen und Jönsson mit einer Niederlage im Gepäck nach Hannover reiste. „Das ist abgehakt. Schon kurz nach dem Finale überwog der Stolz, dass wir es so weit geschafft haben, wir waren der Underdog, keiner hatte ernsthaft mit uns gerechnet. Weil wir vor dem Turnier in Quarantäne waren, hatten wir praktisch keine Vorbereitung“, erläutert Jönsson. Natürlich sei er „traurig“ gewesen, dass der Trainer ihn im Endspiel nicht eingewechselt hat. Aber jetzt schaut der 22-Jährige nach seinem ersten großen Turnier nach vorn und will mit den Recken erfolgreich weiterspielen, nachdem er ein paar Tage zu Hause bei der Familie in Lund verbracht hat.