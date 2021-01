Handball-WM: Deutschland gegen Brasilien live im TV und Online-Stream sehen

Die zweite Turnierpleite beim 28:32 gegen Europameister Spanien versetzte die DHB-Auswahl in ein Stimmungstief. Gegen Brasilien will das Team von Alfred Gislason am Samstagabend (20.30 Uhr) einen Sieg einfahren - und danach am Montag (20.30 Uhr) gegen Polen nachlegen.

