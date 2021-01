Hoffnung auf den Dreiervergleich: "Geknicktes" DHB-Team benötigt vor Brasilien-Duell Glück

Niederlagen sind für Johannes Golla nichts Neues, sie gehören zu seinem Job. Das Ergebnis gegen Spanien (28:32) ist deswegen kein Drama. Schließlich hatten die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft als frisch zusammengewürfeltes Team gegen den Europameister verloren – jenes Team, das wie guter Wein ist. Je älter, desto besser. Mit 31 Jahren im Schnitt hat Spanien die Reife für weitere Titel. Anzeige

Doch der Stachel der Enttäuschung sitzt beim jungen deutschen Jahrgang trotzdem tief. Die Spieler hatten sich als Kämpfernaturen mit Moral gezeigt und in einen kleinen Rausch gespielt, sie lagen nach 45 Minuten mit drei Treffern sogar vorn (25:22), um am Ende nach einem 1:9-Einbruch doch mit leeren Händen dazustehen – und dem Wissen, dass die Chance auf das Minimalziel dieser Handball-WM, das Erreichen des Viertelfinales, auf ein Minimum gesunken ist. "Es ist hart, damit umzugehen, weil man realisiert hat, dass die Chance auf das Weiterkommen gegen null geht. Wir haben in zwei Spielen alles weggeworfen. Es ist, als ob du in ein Loch fällst", gab Golla zu. Auch Sportvorstand Axel Kromer untermauerte das Stimmungsbild: "Dass die Keule so hart zurückschlägt, ist bitter. Die Jungs sind sehr geknickt. Es war zu spüren, dass ein Sack auf ihren Schultern liegt." Jetzt bleibt nur das Prinzip Hoffnung.

Denn die WM-Tür ist noch einen Spalt offen. "Da muss aber schon viel Verrücktes passieren", weiß Golla. Klar ist: Die Deutschen müssen ihre Hausaufgaben erledigen und Brasilien an diesem Samstag (20.30 Uhr, ZDF) und Polen am Montag (20.30 Uhr, ARD) bezwingen. Und Ungarn müsste seine Partien gegen Polen und Spanien verlieren. Dann käme es zum Dreiervergleich der punktgleichen Teams aus Ungarn, Polen und Deutschland, in dem das Torverhältnis entscheidet.

Bitter berichtet: Erfahrene Spieler haben sich die jungen zur Brust genommen

Die erste Antwort gibt es am Samstag ab 18 Uhr, wenn Ungarn auf Polen trifft. "Bei dieser Corona-WM ist alles möglich. Auch, dass Polen noch ins Viertelfinale kommt", sagt Piotr Przybecki. Der 48-jährige Ex-Nationalspieler, aktuell Trainer beim Zweitligisten Lübeck-Schwartau, hat bis vor zwei Jahren das polnische Team als Nationaltrainer aufgebaut. "Die Jungs haben sich toll entwickelt", sagt er. Mit Arkadiusz Moryto (32 Treffer, Nummer drei der WM-Torjägerliste) habe man den treffsichersten Rechtsaußen, mit Keeper Adam Morawski den besten Torwart der Vorrunde. Przybecki ist überzeugt: "Ein Sieg über Ungarn ist drin." Selbstredend hat er auch die deutschen Spiele intensiv verfolgt. Sein Fazit: "Die Torhüterleistung, insbesondere von Andreas Wolff", der gegen Spanien nur vier von 18 Würfen parierte, "war bisher nicht ausreichend". Und: "Der Mittelblock ist nicht stabil", mit Neuling Sebastian Firnhaber und Johannes Golla "zu grün". Für Przybecki keine Überraschung: "Du kannst Erfahrung und Routine nicht in zwei Wochen aufholen."