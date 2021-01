Handball-WM: Deutschland gegen Spanien live im TV und Online-Stream sehen

Für die deutschen Handballer geht es bei der Weltmeisterschaft zum Auftakt der Hauptrunde schon fast um Alles oder Nichts. Gegen Europameister Spanien muss am Donnerstag (20.30 Uhr) ein Sieg her. Nach der bitteren 28:29-Niederlage gegen Ungarn darf sich die DHB-Auswahl in Kairo keine weitere Niederlage leisten, um das Viertelfinale noch aus eigener Kraft erreichen zu können.

