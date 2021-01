Experimente beendet: DHB-Trainer Gislason setzt im WM-Spiel gegen Ungarn auf Stammpersonal

Corona? "Es nervt." Alfred Gislason hat von dem Thema genug. Jeden Abend erklärt er dem DHB-Pressesprecher, "dass ich keine Frage mehr zu Covid beantworten will. Leider ist das bis jetzt nicht passiert." Der Bundestrainer kann aufatmen. Nach dem abgesagten Kap-Verde-Spiel rückt bei der WM in Ägypten nun der Handball tatsächlich vermehrt in den Vordergrund. Das Gruppenfinale gegen Ungarn am Dienstag (20.30 Uhr, ZDF), für Gislason ist es sogar schon "das erste Hauptrundenspiel". Die wird das Team aus Kap Verde nicht mehr sehen. Nach mehreren Corona-Fällen hat der Neuling seine Teilnahme am Montag zurückgezogen. Alle Spiele werden laut Reglement jeweils mit 10:0 für die Gegner gewertet.

Anzeige