"Jungs sind sehr geknickt": DHB-Handballer nach Pleite gegen Spanien im Stimmungstief

Die deutschen Handballer befinden sich vor dem zweiten WM-Hauptrundenspiel gegen Brasilien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) im Stimmungstief. "Die Jungs sind sehr geknickt. Es war zu spüren, dass ein Sack auf ihren Schultern liegt", berichtete DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Freitag. Nach dem 28:32 gegen Europameister Spanien kann die DHB-Auswahl nicht mehr aus eigener Kraft das Viertelfinale bei der Endrunde in Ägypten erreichen. "Es ist klar, dass wir die restlichen Spiele gewinnen müssen und Polen zugleich Ungarn bezwingen muss", sagte Kromer mit Blick auf die Ausgangslage in der Gruppe I.

