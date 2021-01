Handball-WM: Deutschland gegen Polen live im TV und Online-Stream sehen

Deutschlands Handballer streben nach dem verpassten Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Ägypten einen versöhnlichen Abschluss an. Mit einem Sieg im bedeutungslosen Hauptrundenspiel gegen Polen am Montag (20.30 Uhr) in Kairo will sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vor allem Selbstvertrauen für die anstehende Olympia-Qualifikation holen. Es ist das letzte Länderspiel der DHB-Auswahl vor dem Vierer-Turnier Mitte März in Berlin, wo Schweden, Slowenien und Algerien die Gegner sein werden.

Anzeige