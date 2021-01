DHB legt WM-Prämien fest: Das kassieren Deutschlands Handballer für den Titelgewinn

Deutschlands Handballer lockt bei der am Mittwoch beginnenden WM in Ägypten eine Titelprämie in Höhe von einer halben Million Euro. Das erklärte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB), Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. Im Vergleich zur Weltmeisterschaft vor zwei in Dänemark sind dies 50.000 Euro mehr. Für Platz zwei würde das Team 380.000 Euro, für Bronze 260.000 Euro und für Platz vier immerhin noch 140.000 Euro erhalten.

