Handball-WM: Deutschland gegen Ungarn live im TV und Online-Stream sehen

Deutschlands Handballer wollen bei der WM mit einem Erfolg im abschließenden Vorrundenspiel gegen Ungarn am Dienstag (20.30 Uhr) den Gruppensieg klarmachen und sich eine gute Ausgangsposition für die Hauptrunde schaffen.

Nach dem lockeren 43:14-Auftaktsieg gegen Uruguay und der coronabedingten Absage des Spiels gegen Kap Verde steht die DHB-Auswahl im Duell mit dem EM-Neunten des Vorjahres in Gizeh vor ihrem ersten Härtetest. Das Ergebnis nimmt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason wie auch die zwei Punkte aus dem Uruguay-Spiel in die zweite Turnierphase der Weltmeisterschaft in Ägypten mit.