Handball-WM: Deutschland gegen Uruguay live im TV und Online-Stream sehen

Für Bundestrainer Alfred Gislason zählt im WM-Auftaktspiel der deutschen Handballer gegen Uruguay am Freitag (18 Uhr) nur ein Sieg. "Das Spiel gegen Uruguay - wie auch das zweite gegen Kap Verde - müssen wir gewinnen und dazu nutzen, uns besser einzuspielen und taktische Varianten in Angriff und Abwehr auszubauen", sagte Gislason im deutschen Teamhotel in Gizeh.

