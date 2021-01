Alles oder nichts: Deutschland vor "Endspiel" gegen Spanien - DHB-Abwehr macht Sorgen

Die Nächte sind bei großen Turnieren kurz. Für Alfred Gislason reichte es nach dem bitteren 28:29 gegen Ungarn indes nur zu einem kleinen Nickerchen. In der ihm eigenen akribischen Art sichtete der Bundestrainer noch in der Nacht das Material über den kommenden Gegner. Denn viel Zeit zur Vorbereitung hat er nicht. Deutschlands Handballer mussten vor dem Start der WM-Hauptrunde noch von Gizeh in den Osten Kairos umziehen. In "New Capital", der neuen Hauptstadt, einem 45 Milliarden Euro teuren Prestigeobjekt mit neuen Malls, Wolkenkratzern, viel Glas und Grün sowie einer Sportstadt mit diversen Plätzen und Mehrzweckhallen, bezogen sie ihr neues Quartier in der noblen Fünf-Sterne-Unterkunft St. Regis Al Masa. Am Donnerstag gilt es in der im Vorjahr eröffneten New-Capital-Arena (7500 Plätze) gegen Europameister Spanien (20.30 Uhr, ZDF).

