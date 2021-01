Nach heftiger Kritik: Handball-WM in Ägypten doch ohne Zuschauer

Die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden. Diese Entscheidung teilten die Veranstalter am Sonntagabend via Twitter mit. Zuvor hatten sich die Organisatoren des Turniers vom 13. bis 31. Januar auf einem planmäßigen Treffen mit Teilen der ägyptischen Regierung beraten.

Bis zuletzt hatten die Veranstalter die Hallen noch mit bis zu 20 Prozent der Zuschauerkapazität auslasten wollen. Am 13. Januar fällt dann der Startschuss für die Handball-WM in Ägypten. Nationaltrainer Alfred Gislason beschwerte sich zuletzt noch über die Störgeräusche rund um die Zuschauerpläne bei der WM in Ägypten. "Wir haben so wenig Einheiten, brauchen die Zeit, um uns auf Handball zu konzentrieren", erklärte der deutsche Bundestrainer.