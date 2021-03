Handball: Wolfsburg hat nur einen Abgang, Gedankenspiele um Aufstiegs-Relegation

Die Oberliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg wissen noch nicht, in welcher Spielklasse sie in der kommenden Saison antreten werden. Nach dem Abbruch müssen Mannschaften für die 3. Liga ermittelt werden, eine Aufstiegs-Relegation steht zur Diskussion. Ob die Wolfsburgerinnen daran teilnehmen würden, hat der Verein noch nicht beschlossen, wie Trainer Oliver Bült sagt. „Natürlich wünscht sich jeder, mal in die 3. Liga zu kommen und es ist mit Sicherheit ein leichterer Weg, ein paar Quali-Spiele zu absolvieren als eine ganze Saison.“ Aber: „Die 3. Liga ist ein Brett, das sind zwei Klassen Unterschied zur Oberliga. Das muss man sich genau durch den Kopf gehen lassen. Es ist aber unser langfristiges Ziel, deshalb wäre es fatal, wenn wir uns darüber keine Gedanken machen würden.“ Anders als die noch offenen Liga-Zugehörigkeit gibt es dagegen Sicherheit in der Kaderplanung für die kommende Saison.

Anzeige