Handball: Wolfsburg sortiert sich neu, am Sonntag sitzt nur Pagel beim Drittligisten als Trainer auf der Bank

Es gebe keinen Ärger, keinen Streit. Team, Trainer, Vorstand - das passe alles weiterhin zusammen. "Aber wir müssen jetzt einen Impuls setzen", sagt Bült. In der Staffel C ist Wolfsburg das einzig punktlose Team, Schlusslicht mit einer Differenz von Minus 40 Toren nach drei Spielen, Bisher hatten sich er und Pagel gemeinsam um den Drittligisten gekümmert - und um das Juniorinnenteam: "Zwei Trainer, zwei Teams - da gibt es Reibungsverluste." Klare Zuordnungen würden helfen, sinnvoll wäre es "wenn sich Marco um die Erste und ich mich um den Nachwuchs kümmere". Hundertprozentig geklärt sei das nicht, aber alles spricht für diese Lösung. Zumal Pagel "im Lehrgang zur B-Lizenz ist - eine Grundvoraussetzung von Seiten des DHB", so Jens Wöhner.

Überraschung beim VfL Wolfsburg: Marco Pagel wird am Sonntag (15 Uhr) beim Auswärtsspiel des Handball-Drittligisten bei Spitzenreiter HSG Blomberg-Lippe II allein auf der Trainerbank sitzen. Der Grund: Oliver Bült - bisher der andere Coach im Gespann - will sich in Zukunft auf das Juniorinnenteam im Leistungsbereich Handball konzentrieren. Nach der jüngsten 14:27-Niederlage des Drittligisten gegen Königsborn "habe ich das Gefühl, dass ich die Mannschaft nicht mehr erreiche." Und auch wenn Team und Vorstand dieses Gefühl nicht teilen würden: "Es ist vernünftig, wenn sich Marco und ich jetzt auf jeweils eine Mannschaft konzentrieren."

Auch der Spartenleiter weiß, dass die Mannschaft einen Impuls benötigt: "Vielleicht ist es die klare Bezugsperson." Eine Idee in eine andere Richtung wäre: "Vielleicht holen wir jemand Drittes in das Konstrukt, einen neuen Co-Trainer, der den Coach gerade bei den weiten Auswärtsfahrten unterstützt." Die Spanne der Möglichkeiten ist breit gefächert: "Da gibt es natürlich 1000 Szenarien, die man gerade durchspielen kann." Team, Trainer, Vorstand - alle seien in die Gespräche involviert.

Rein sportlich hätte Wöhner gern mit dem Gespann in bisheriger Form weitergearbeitet: "Aber wenn du so viele Stunden gemeinsam in der Halle verbringt, mit einem enormen Engagement und dann im Spiel nicht ansatzweise etwas zurückkommt - dann muss sich das ganze Konstrukt hinterfragen." Sicher ist: Der Zeitaufwand für die Trainer sinkt bei einer klaren Zuteilung deutlich - und das Bült nun in der Regionsober- und nicht in der 3. Liga auf der Bank sitzt, ist für ihn kein Rückschritt: "Hier bilden wir die Talente aus, die wir in ein, zwei, drei Jahren benötigen, die dann unserer Ersten helfen." Es gehe sowieso nicht um Personen, sondern um den Verein. Bült: "Der Leistungsbereich, den wir hier gemeinsam aufbauen, das ist unser aller Baby, auch meines."

Pagel sitzt nun also Sonntag erst einmal allein auf der Bank. Er sagt: "Wir haben das zusammen gestartet, ich hätte das auch gern zusammen mit Olli durchgezogen. Aber vielleicht ist es auch die Chance, im Drittliga-Team Kleinigkeiten zu ändern und frischen Wind reinzubringen." Letztendlich findet der Austausch zwischen den Trainern aber sowieso weiter statt: "Ziel ist ja auch weiterhin die Durchlässigkeit von der zweiten zur ersten Mannschaft."