Handball: Wolfsburg verliert 20:29 in Kirchhof, Neuzugang und Torhüterin überzeugen

Auch nach dem elften Saisonspiel stehen die Drittliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg ohne Punkte da. In Melsungen bei der SG 09 Kirchhof unterlag die Mannschaft des Trainer-Teams Oliver Bült und Marco Pagel mit 20:29 (11:14) und bleibt mit 0:22 Punkten am Tabellenende. Aber Bült ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt, danach hatten wir aber leider wieder einen Rückschritt in vorherige Auftritte.“

In der ersten Hälfte hielten die VfLerinnen gut mit, nach knapp elf Minuten konnten die Gäste mit 6:4 gar eine Zwei-Tore-Führung verzeichnen. Rund drei Minuten vor der Pause erhielt Anna Fanslau eine „zweifelhafte“ Zeitstrafe, wie Bült sagt. „Die hat uns etwas das Genick gebrochen, dadurch sind wir aus dem Tritt gekommen.“ Kirchhof zog auf drei Tore davon, mit dem 11:14 ging es in die Halbzeit. Bis dahin hatten sich die Wolfsburgerinnen an die Vorgaben der Trainer gehalten. Bült: „Wir haben umgesetzt, was wir trainiert haben. Wir haben geduldig und kompakt gespielt, die gegnerische Abwehr bewegt und nur Abschlüsse gesucht, wenn wir gut positioniert waren.“