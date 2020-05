Handballer des SC DHfK Leipzig beginnen Dauerkarten-Vorverkauf

Leipzig. Die schlechte Nachricht: Unspektakulär wie nie und weit entfernt vom großen öffentlichen Interesse ist die Saison der Handball-Bundesliga nun auch offiziell zu Ende. Die DHfK -Männer absolvierten in dieser Woche ihr letztes gemeinsames Training . Nationalspieler Franz Semper war vor seinem Wechsel zur SG Flensburg-Handewitt ein letztes Mal im grünen Trikot der Sachsen zu sehen. Mit deutlicher Mehrheit hatten sich die Bundesligisten im April für einen Saisonabbruch entschieden. Der Vorschlag für ein großes Finalturnier, wie es die Basketballer im Juni in München abhalten, wurde zwar diskutiert, aber verworfen.

Es gibt auch gute Nachrichten

Die erste: Die Handball-Bundesliga (HBL) plant den Start der neuen Saison mit Zuschauern. Bis Mitte Juni will die Liga ein Konzept ausarbeiten. „Natürlich schauen wir uns viel von den Konzepten der Fußballer und Basketballer ab. Aber die Königsdisziplin ist es, ein Konzept mit Zuschauern auszuarbeiten“, sagte Geschäftsführer Frank Bohmann. Die HBL setzt für den angepeilten Saisonstart im September oder spätestens Oktober auf Spiele in teilgefüllten Hallen. Die Zuschauereinnahmen sind für alle Clubs von existenzieller Bedeutung.

Zweite gute Nachricht: Deutschland hat weiter eine Lobby im europäischen Handball, sechs Bundesliga-Klubs sind in der nächsten Saison international vertreten. Die Füchse Berlin rücken in den Europapokal nach. Den freien Platz in der neuen Europa Liga, der aufgrund des ausgefallenen Finalturniers in Berlin nicht an den Titelverteidiger vergeben werden kann, teilte die EHF Deutschland zu. Damit steht zugleich fest: Die in der Bundesliga auf Platz acht gelandeten DHfK-Männer verpassen die europäische Bühne nur um zwei Plätze – nicht die schlechteste Ausgangsposition für die kommenden Jahre.