Handballer des HC Elbflorenz müssen zum Ostderby nach Eisenach

Dresden. Ein wirklich fröhliches Fest wird es für die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz auch in diesem Jahr nicht. Mit zuletzt vier Niederlagen in Serie war bei den Dresdnern ein deutlicher Abwärtstrend erkennbar, mit dem sich die Schützlinge von Trainer Rico Göde direkt in den Abstiegskampf manövrierten. Und nun geht es am zweiten Feiertag zum ersten Spiel der Rückrunde ausgerechnet nach Eisenach.