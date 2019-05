Handballer des SC DHfK Leipzig bekommen einen Chip ins Trikot gepflanzt

Leipzig. Gelaufene Meter und gespielte Pässe waren gestern: Die Handball-Bundesliga plant zur neuen Saison den großen Wurf. Vereine, Beobachter und Fans dürfen die Profis der 18 Vereine künftig ganz genau begleiten. Möglich machen das neue Statistikmessungen. In den Spielen werden künftig die Wurfgeschwindigkeit, die Sprunghöhe oder die Flugzeit für die Athleten aufgezeichnet. Insgesamt zehn Werte stehen nach dem Abpfiff zu Verfügung. „Für die Liga ist das ein Gewinn und wird den Handball auf ein ganz neues Level besonders für die Fans heben“, sagt DHfK-Trainer André Haber zu der Neuerung.

Momentan nur ein Ballanbieter

Gesammelt werden die detaillierten Daten durch das Unternehmen Kinexon. Die von Wissenschaftlern der TU München gegründete Firma hat mit der Bundesliga eine Zusammenarbeit bis 2023 vereinbart. Alle Erstligaklubs werden im Sommer mit der entsprechenden Technik ausgestattet. Und so funktioniert die Messung: Die Spieler bekommen einen wenige Gramm schweren Chip in ihre Trikots eingearbeitet. Eine zweite Knopfzelle steckt im Ball. Im Zusammenspiel beider Datenträger werden dann die Daten an einen Computer übertragen.