Handballer des SC DHfK Leipzig gewinnen Peugeot-Cup in Dessau

Der SC DHfK kommt in der Vorbereitung auf die mit einer Heimpartie gegen den HC Erlangen (2. Februar) beginnende Restrückrunde immer mehr ins Rollen. Nach dem 28:26 im Test gegen Zweitlist TuS N-Lübbecke konnten die Jungs von Trainer André Haber auch den traditionsreichen Peugeot-Cup in der Dessauer Anhalt-Arena am Sonntag für sich entscheiden – und das ohne die fünf Nationalspieler, die aktuell bei der EM in Österreich, Norwegen und Schweden für ihre Nationaltmannschaften im Einsatz sind.