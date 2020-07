Handballer des SC DHfK Leipzig starten ins Training

Leipzig. Die längste Vorbereitung bei den Handballern des SC DHfK Leipzig ist am 3. Juli mit der ersten Trainingseinheit im Freien gestartet. Nach den Leistungs- und Diagnostiktests zuvor geht es nun physisch los beim Bundesligisten. Auf dem Rasen wie auf der Laufstrecke mussten die Spieler zeigen, dass sie sich in der Corona-Zwangspause gut fit gehalten haben. Chef-Trainer André Haber konnte mit 17 Akteuren das Training starten. Gefehlt haben Marc Esche (Reha nach Kreuzbandriss) und Maximilian Janke, der sich einer Schulter-OP unterziehen musste und voraussichtlich bis zum Jahresende ausfällt.

Die Lauf- und Athletikeinheit war für die beiden Neuzugänge Kristian Saeveraas und Martin Larsen das erste gemeinsame Training mit den Teamkollegen. „Es ist schön zu sehen, dass sich unsere Jungs alle unglaublich darauf gefreut haben, endlich wieder in bekannte Gesichter zu blicken, gemeinsam zu trainieren und die Neuen zu integrieren. Da ist ein großer Tatendrang innerhalb der Mannschaft spürbar“, sagt André Haber zum Start in die Saisonvorbereitung.

Vorbereitung in zwei Phasen unterteilt

Die drei Monate lange Vorbereitung soll in zwei Phasen aufgeteilt werden, erklärt Trainer Haber. „Wir werden in der ersten Phase den Fokus eher auf die athletischen Aspekte legen.“ In der zweiten soll dann wieder konkret an der Handballspezifik gefeilt werden. Außerdem sei dazwischen noch eine zehn Tage dauernde Pause eingeplant. „Das hatten die Jungs auch noch nie bisher, dass sie einen kurzen Urlaub in der Vorbereitung haben“, so Haber. Dieser, wie auch schon der frühe Start ins Training und die dreimonatige Vorbereitung, sollen die Spieler etwas entlassten.