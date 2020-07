Leipzigs Handball-Boss Günther: „Wollen keine sterilen Labore aus den Spielstätten schaffen“

Köln. Nicht mehr nur Videokonferenz: In Köln endete am Donnerstag die Tagung der Manager der Handball-Bundesliga. Mit dabei natürlich auch Karsten Günther, Geschäftsführer der Profihandballer des SC DHfK Leipzig. „Wir haben kein Reformpaket verabschiedet, aber uns gegenseitig auf den aktuellen Stand gebracht und die vorgenommenen Anpassungen sind durchaus angemessen.“ Darunter auch eine Neuregelung bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Teams. Künftig soll demnach nicht mehr das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich über die Platzierung entscheiden. „Wir sind dem ausdrücklichen Wunsch des DHB gefolgt, weil wir uns als geschlossene Handball-Gemeinschaft sehen“, so Günther. Trotzdem habe es dazu auch kontroverse Ansichten gegeben. Denn ob die neue Regelung die Nationalspieler wirklich entlastet, muss sich erst noch zeigen. „Das könnte auch den Wettbewerbsdruck gegen Saisonende erhöhen. Damit würde das Konzept ins Leere laufen“, sagt der DHfK-Manager.

Pokalendrunde ohne Qualifikation

Der besprochene Spielplan – eine Mammutaufgabe für die Spieler – sei laut Günther jedoch alternativlos. „Nur damit ist ein professioneller Ligabetrieb gesichert“, sagt er. Deshalb sehe er aber auch alle Beteiligten in der Verantwortung, sich voll und ganz auf den Handball zu fokussieren. „Die Jungs stehen auch selbst in der Pflicht, mit allem professionell umzugehen, was sie selbst, ihren Körper und die Gesamtbelastung betrifft. Das kann nicht allein in der Verantwortung der Vereine stehen“, so der Manager.

Noch nicht beschlossen wurde ein neuer Modus für den DHB-Pokal. „Wir haben uns entschieden, dass es keine vorgeschaltete Qualifikation geben wird“, erklärt Günther. Wie die vier Endrundenteilnehmer allerdings ermittelt werden, steht auch noch nicht fest. „Dafür haben wir uns noch Zeit bis zum Saisonbeginn im Oktober gelassen“, so der 38-Jährige. Im Juli wolle man sich zunächst darauf konzentrieren, dass die Spieler wieder auf ein entsprechendes Fitnesslevel kommen, so dass sie im August dann für Testspiele bereitstehen. Offiziell sind solche jedoch noch nicht erlaubt. Dennoch sei man schon mit möglichen Testspielgegnern im Gespräch. Welche das sind, will der Manager noch nicht preisgeben.

Spiele gegen andere Teams und eventuell mit Zuschauern seien noch sehr von Hygienekonzepten und Verordnungen abhängig. „Wir werden uns vor Spielen auch testen lassen müssen“, erklärt Günther. Wie die Tests getaktet sein sollen, stünde noch nicht fest. Corona dürfe in der Halle absolut keinen Platz haben. Deshalb stünde auch sehr viel in der Verantwortung derer, die zu den Spielen kommen. „Wir können immer nur optimieren. Eine hundertprozentige Garantie können wir nicht geben, bei keiner Krankheit“, so der Manager. Dennoch wolle man keine sterilen Labore aus den Spielstätten schaffen.

„Wichtig, wieder spielen zu dürfen“