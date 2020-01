Handballer des VfB Fallersleben testen gegen A-Jugend des polnischen Serienmeisters

Am kommenden Samstag (17 Uhr) steigt der VfB bei Eintracht Hildesheim II in die Rückrunde ein – und will sich vorher mit einem Testspiel auf Betriebstemperatur bringen. Dass mit der Jugend des polnischen Topteams so ein hochkarätiger Gegner zu Gast ist, ist den Kontakten von Trainer Mike Knobbe zu verdanken.

„So eine tolle Möglichkeit nehmen wir natürlich gerne wahr“, freut sich Knobbe auf den Härtetest. Kielces Jugend spielt während der kurzen Deutschlandreise nicht nur gegen den VfB, sondern auch gegen zwei Vertretungen des MTV Braunschweig – deutlich unterlegen sein werden die Polen wohl nicht. Ganz im Gegenteil, vermutet Knobbe.

„Die werden vergleichbar sein mit den A-Jugenden vom SC Magdeburg oder Hannover-Burgdorf. Die ist mindestens mal gutes Oberliga-Niveau. Zwar will sich der VfB mit dem Spiel auch auf das Aufstiegsrennen in der Verbandsliga vorbereiten, vor allem soll aber „der Sport beworben werden“, so Knobbe. Der Eintritt in die Halle am Windmühlenberg ist frei.