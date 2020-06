Max Emanuel zurück in Leipzig: „Allein Handball zu spielen, reicht mir nicht"

Leipzig. Handballer Max Emanuel kehrt nach fünf Jahren bei der SG BBM Bietigheim nach Leipzig zurück. Der aus Delitzsch stammende Rückraumspieler schließt sich Zweitliga-Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV an. Dort ist Uwe Jungandreas Cheftrainer, unter dessen Regie Emanuel für den SC DHfK Leipzig zwei seiner drei Jahre in der zweiten Liga aufgelaufen ist. Der 58-jährige Handball-Lehrer war es auch, der die Kontakte zu seinem einstigen Schützling knüpfte

Bereut hat Emanuel seine Zeit in Bietigheim nie. „Ich hatte eine Saison das Glück, in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Und wenn es am letzten Spieltag der Saison 2018/19 mit dem Remis gegen Gummersbach nicht extrem ungünstig für uns gelaufen wäre, hätte es eine weitere Saison für mich in Liga eins bedeutet.“

„Nebenbei“ studieren

Emanuel hat den großen Sprung in Spitzenteams der Bundesliga und in die Nationalmannschaft nicht gepackt. Aber im Gegensatz zu den meisten Spielern in Liga eins kann er ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen. Erste bzw. zweite Liga zu spielen und „nebenbei“ BWL Industrie zu studieren, nötigt Respekt ab. Nach Abschluss seines dualen Studiums arbeitete Emanuel in der Firma eines Sponsors der SG BBM Bietigheim. „Sieben bis acht Mal Training in der Woche und 39 Stunden arbeiten oder studieren pro Woche bedeuteten knackige Zeiten für mich“, erinnert er sich.

„Ich suche derzeit nach einem Job, der meiner Ausbildung entspricht. Nur allein Handball zu spielen, reicht mir nicht. Ich will nicht halbtags trainieren und danach nichts zu tun haben.“ Wohnen wird Emanuel mit seiner Freundin in Leipzig. „Das passt, wir kommen beide aus Leipzig und möchten hier wieder Fuß fassen.“ Emanuel hat zahlreiche Medaillen bei internationalen Titelkämpfen in deutschen Nachwuchs-Teams erobert. Die größten Erfolge waren der Gewinn der Europameisterschaft mit der U18 und U20.

Die Bundesliga als Höhepunkt

Diese zweifellos respektablen Erfolge sieht er nicht als die Höhepunkte an. „Wichtiger war das Jahr Bundesliga mit Bietigheim. Wir haben eine Saison in der stärksten Liga der Welt gespielt. Für mich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich denke da auch an meine Mitspieler in den Nachwuchs-Teams, die nicht mal den Sprung in die zweite Liga geschafft haben“, sagt Emanuel und fügt an: „Die Bundesliga ist etwas Besonderes.

Dort stand ich Weltklasse-Männern gegenüber. Und die Spieler sind im Durchschnitt deutlich größer als die Jungs in Liga zwei. Wir mussten immer am Limit spielen, um eine Chance zu haben.“ Gern erinnert sich der Rückraumspieler an den Bundesliga-Aufstieg mit dem SC DHfK Leipzig. „Das war auch ein Höhepunkt für mich.“ Doch nun steht für den Linkshänder Dessau-Roßlau auf dem Programm. Klar sei, dass er das neue Team nicht zum Abtrainieren nutzen will. Mit 25 Jahren hat er schließlich die besten Handball-Jahre noch vor sich. „Ich werde Vollgas geben, damit wir früh den Klassenerhalt sichern. Dafür müssen wir vor allem in den Heimspielen erfolgreich sein.“

Bruderduell in Liga zwei