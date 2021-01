Handballer des SC DHfK Leipzig mit bekanntem Problem beim Testspiel-Remis gegen EHV Aue

Leipzig. Ein Sieg ist in einem Testspiel eher Nebensache, für den SC DHfK gegen Zweitligist EHV Aue aber dennoch eine Frage der Ehre. Auch Cheftrainer André Haber war dementsprechend mit dem 24:24 (12:10) seiner Truppe nicht ganz zufrieden. „Fakt ist, dass ich immer gerne gewinnen möchte. Wichtiger ist aber, dass wir umsetzen, was wir uns für dieses Spiel vorgenommen haben“, stellt der Coach klar. Neue Spielzüge testen, genesene Spieler wieder integrieren und dem Nachwuchs Erfahrung gegen einen Zweitligisten ermöglichen.

Ungültiger Treffer kostet den Sieg

Im Angriff galt es für die Hausherren in der kleinen Arena außerdem, den lange verletzten Luca Witzke als Spielführer zu reintegrieren und endlich weniger technische Fehler zu machen. Zweiteres werden die DHfK-Profis am Sonntag in Dessau erneut versuchen müssen, denn unter anderem kostete die hohe Fehleranzahl den Sieg – vielleicht aber auch nicht, denn Gregor Remke hatte in oder nach der Schlusssekunde den Siegtreffer ins Tor gehämmert. Nur ein Videobeweis hätte klären können, ob dieser noch gültig war.