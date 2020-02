Handballerinnen des HC Rödertal zu Gast beim HC Leipzig

Großröhrsdorf. Für die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal geht es an diesem Sonntag zum Sachsenderby nach Leipzig. Um 16 Uhr gastieren die Schützlinge von Frank Mühlner beim HCL in der Sporthalle Brüderstraße. Die Mannschaft von Trainer Jacob Dietrich ist momentan der beste Aufsteiger der Saison. Mit 16:18 Punkten rangieren die Messestädterinnen aktuell auf dem neunten Tabellenplatz. Die junge Mannschaft findet sich bislang also gut zurecht in der Liga.

Kein klarer Favorit

In der Hinrunde konnten seine Schützlinge im heimischen Bienenstock vor knapp 740 Zuschauern mit 34:25 gewinnen. Eine ähnliche Kulisse erwartet die Bienen nun auch in Leipzig. „Das wird nicht einfach für meine Mädels. So ein Derby ist schon etwas Spezielles. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es einen klaren Favoriten gibt. Für uns wird es wichtig sein, dass Rabea Pollakowski und Meret Ossenkopp so einen Sahnetag wie zuletzt erwischen“, so Mühlner, den neuerliche Verletzungssorgen plagen. Im ohnehin stark ausgedünnten Rückraum droht nun auch Pavliná Novotná wegen einer Fußverletzung auszufallen. Über ihren Einsatz wird erst kurzfristig entschieden.