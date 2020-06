Handballprofi Franz Semper wirft den Ball vom SC DHfK Leipzig nach Flensburg

Borna. So langsam sitzt Franz Semper auf gepackten Koffern. Anfang Juli will der Bornaer seine Zelte in Sachsen abbrechen und 600 Kilometer weiter nördlich nach Schleswig-Holstein ziehen. Flensburg! Nach Glücksburg die zweitnördlichste Stadt Deutschlands, unmittelbar an der dänischen Grenze. Wikipedia sagt, im friesischen Flensborag leben annähernd 90.000 Menschen und neben dem Kraftfahrt-Bundesamt, Beate Uhse, Hafen und Hochschule ist die kreisfreie Stadt vor allem für ihren Bundesliga-Handball bekannt. Dorthin zieht es den bald 23-Jährigen. Semper ist Handballprofi und der erste Spieler aus dem Nachwuchs des SC DHfK Leipzig, der den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft geschafft hat. Mit der neuen Saison wechselt der 1.90 Meter große Rückraumspieler zur Spielgemeinschaft Flensburg-Handewitt. Das heißt ab Herbst: Champions League!

Neuanfang geografisch und sportlich

Ein Neuanfang für den jungen Sachsen, geografisch wie sportlich. „Klar ist das erstmal komisch, so weit weg von zu Hause“, meint Semper, der während der coronabedingten Ausgangsbeschränkung schon die ersten Schränke in seiner Schleußiger Wohnung ausgeräumt hat. „Meine Familie lebt hier und alle meine Freunde. Sie werde ich am meisten vermissen. Auf der anderen Seite freue ich mich auch, mal was Neues kennenzulernen und mich weiterzuentwickeln.“ Da kommt ganz der Sportler durch. Mit einem befreundeten Handballer schaute sich der Bornaer erst kürzlich zwei Wohnungen in Flensburg an - und entschied sich für eine. Ein Wochenende lang erkundeten beide die Stadt zu Fuß, unternahmen eine Bootstour und Semper kam zu dem Ergebnis: „Dort oben ist es richtig schön.“

Die Handball-Bundesliga war in den vergangenen Wochen fern jeder Normalität und ist es auch heute noch: zwei statt acht Trainingseinheiten in der Woche, Kontaktbeschränkungen, Auflagen, Abbruch des Spielbetriebs – all das zehrt an den Nerven der DHfK-Spieler. „Jeder hat zugesehen, dass er sich selber fit hält“, erzählt der 22-Jährige, dessen Markenzeichen die starke linke Hand ist. Franz Semper hatte für sich einen Mix aus Kraft- und Ausdauertraining zusammengestellt und war damit gut gefahren, bis er nach einem Lehrgang mit der Nationalmannschaft Anfang März jäh ausgebremst wurde. Jannik Kohlbacher wurde positiv auf das Coronavirus getestet und sowohl Semper als auch Mannschaftskollege Philipp Weber mussten zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Die beiden Leipziger hatten mehr als 15 Minuten Kontakt zu dem Kreisläufer der Rhein-Neckar-Löwen und galten damit als gefährdet.

Unfreiwillige Isolation

„Es ist anstrengend, wenn man nur zu Hause hocken darf“, erinnert sich der Spieler an die unfreiwillige Isolation. „Die Playstation hat mir in dieser Zeit weitergeholfen.“ Umso mehr weiß er es heute zu schätzen, wieder kleine Fahrradtouren und Spaziergänge zu unternehmen und überhaupt so etwas wie Normalität zu spüren. Der Alltag in der Corona-Zeit war und ist dennoch ein anderer. „Mittlerweile stelle ich mir keinen Wecker mehr“, lacht Semper, der wie die meisten jungen Menschen gerne mal länger schläft. „Das ist Luxus für mich.“ Tagsüber Training, abends mit Freunden und der Familie telefonieren oder Playstation spielen, so sehen momentan seine Tage aus. Daneben wird peu á peu der Umzug vorbereitet. „Ich nehme relativ wenig mit, nach sechs Jahren haben sich die meisten Dinge abgenutzt.“

Franz Semper (M.) im Jahr 2012 bei der Aufnahmeprüfung für die Sportschule Leipzig. © Privat

Angefangen hat Sempers Sportkarriere beim Handballverein in seiner Heimatstadt Borna. Vater Jörg ist dort bis heute erster Vorsitzender. Als kleiner Junge stromerte Franz am liebsten mit seinen Freunden draußen rum, verabredete sich zum Fußballspielen auf dem Bolzplatz oder zum Klettern auf dem Spielplatz. „Es gibt viele schöne Kindheitserlebnisse, aber die schönsten waren doch in der Bornaer Osthalle beim Handball“, sagt er. An eine Sportkarriere verschwendete der Junge damals noch keinen Gedanken. „Ich wollte immer Pilot werden und später Koch. Aber diese Arbeitszeiten...“

Kochen mit Freunden und ein Lieblingslokal

Die Liebe zum Kochen und gutem Essen ist bis heute geblieben. „Ich koche gerne mit Freunden, da kann man nebenbei schön quatschen“, plaudert er und hat mit dem Leipziger Restaurant Prellbock auch „ein kleines süßes“ Lieblingslokal um die Ecke gefunden. Deutsche Küche, etwas modern aufgepeppt. Mit seinem Teamkollegen Lukas Binder hat es sich Semper zum Ritual gemacht, vor jedem Spiel gemeinsam zu essen. Nudeln und Reis, Kohlenhydrate, die typische Sportlernahrung eben.

Franz Semper mit knapp drei Jahren beim Handballtraining in seiner Heimatstadt Borna. © Privat

Aufgewachsen ist Franz Semper mit seiner fünf Jahre jüngeren Schwester Sina und „zwei wunderbaren Eltern“ in Borna-Nord. Von seinem Zuhause in der Heinrich-Heine-Straße hatte er einen kurzen Schulweg, das war praktisch. Ein Vorbild hatte der Handballer nie wirklich, sondern habe immer versucht, sich auf sich selber zu konzentrieren und seinen eigenen Weg zu gehen. „Dabei half die Beziehung und Erziehung meiner Eltern enorm.“ Einen Leitsatz seiner Erziehung, den er später gerne mal übernehmen würde, ist: Wenn es Probleme gibt, kann man immer darüber reden. Erst wenn man nicht darüber redet, werden es ernste Probleme mit noch ernsteren Folgen.

Ein letzter Urlaub vor dem Start im Norden

Zwei-, dreimal im Monat besucht Semper seine Eltern und Freunde derzeit in Borna, im regulären Spielbetrieb ist das deutlich weniger und wird bald nur noch die Ausnahme sein. Und dennoch bleibt er mit allen Wyhrawassern gewaschen: „Ich freue mich immer wieder, hier zu sein. Wenn ich am Bahnhof aus der S-Bahn steige, durch die Stadt laufe und mir an jeder Ecke denke, hier hast du das und das gemacht und hier wohnt der und der, dann fühlt sich das gut an."

Franz Semper mit seinen Eltern Ricarda und Jörg sowie Schwester Sina. © Stadt Borna

Neben dem Umzug nach Flensburg und der Vorbereitung auf die neue Handballsaison, die Anfang September beginnen soll, will sich der Spieler noch einen Urlaub gönnen. „In der Hinsicht bin ich ein spontaner Typ“, lacht Semper, „zumindest ist nix Großes geplant. Es wird wohl darauf hinauslaufen, irgendwo in Deutschland ein paar schöne Tage zu verbringen, vielleicht in der Sächsischen Schweiz“. Je älter er wird und je anstrengender der Alltag, umso mehr lernt er die Abgeschiedenheit in der Natur lieben. „Als Kind habe ich es gehasst, wenn ich mit meinen Eltern wandern sollte“, erzählt er, „aber heute tut es mir gut, im Wald, am Strand oder am See zu sein. Das entschleunigt.“