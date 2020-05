Die Zeit fehlt: Leiser Abschied für Stefan Wyss beim HVB, Sven Reuter übernimmt

Weil der Handballverband Niedersachsen die Saison nach dem Tabellenstand am 12. März gewertet hat, hat der HVB trotzdem den Klassenerhalt geschafft. „Das ist schon eine Form der Erleichterung. Es hätte wehgetan, wenn wir abgestiegen wären“, sagt Wyss. Es waren schwierige Monate für die Barsinghäuser, denen am Ende ein Punkt mehr als der VfL Hameln zum Klassenerhalt reichte. „So etwas will hier keiner noch mal erleben“, sagt Wyss.

Endlich zurück an die Platte: September Saisonbeginn? Doppeln droht indes das Aus

Der Trainer glaubt, dass die Mannschaft von diesen Erfahrungen profitieren wird, wenn sie in der neuen Spielzeit von Beginn an aufmerksamer sei. Teammanager Julian Frädermann pflichtet ihm bei: „Stefan hat viele Dinge eingebracht. Es gab eine Weiterentwicklung, obwohl sich die in der Tabelle nicht ablesen lässt.“

Vor allem in der Deckung sieht Wyss, der die Barsinghäuser in der Saison 2006/2007 zum Aufstieg in die Regionalliga (heute 3. Liga) führte, Luft nach oben. „Da müssen wir aggressiver sein. Abwehrspiel kann man selbst bestimmen und den Gegner vor Aufgaben stellen.“ Dies umzusetzen wird ab 1. Juni die Aufgabe des neuen Trainers Sven Reuter sein. „Ich freue mich, dass das geklappt hat und glaube, dass es eine Lösung für die Zukunft ist“, sagt Wyss.