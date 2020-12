Luft nach oben: Basche-Coach Sven Reuter "gefühlt noch nicht richtig angekommen"

Seit Anfang Juli hat Sven Reuter bei den Oberliga-Männern des HV Barsinghausen das Sagen. Seine Rückkehr an die Bergamtstraße hatte sich der 43-Jährige nach zehn Jahren bei der HSG Herrenhausen/Stöcken allerdings anders vorgestellt. „Gefühlt bin ich noch nicht richtig angekommen“, sagt Reuter. Durch Corona ist vieles anders – auch für den neuen Trainer. Er sei noch nicht wie erhofft mit den Leuten im Verein ins Gespräch gekommen, geschweige denn, dass es Kontakt zu den Fans gab.

Für die Zuschauer am Deister war Reuter früher durch seine Spielweise und seine offene Art ein absoluter Publikumsliebling. Bereits von 1997 bis 2010 war „Basches Nummer 8“ – darunter einige Jahre unter seinem Vorgänger Stefan Wyss – Spieler und später Trainer der A-Jugend sowie der Reserve. Auf diese Weise entstand eine besondere Beziehung zum Verein, die auch nach dem Wechsel in die Landeshauptstadt hielt. Beide Seiten blieben in Kontakt und fanden irgendwie folgerichtig wieder zueinander.