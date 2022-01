Sebastian Hoeneß überzeugt mit Hoffenheim: Warum Onkel Uli "ein bisschen Sorgen" hatte

Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß hat einmal mehr einen tiefen Einblick gegeben, wie es ist, mit einem großen Namen aufzuwachsen. "Gerade zu Schulzeiten war das nicht so einfach. Da hat man sich schon gewünscht, dass das keine Rolle spielt, sondern dass man der Sebastian ist, wie jeder Mitschüler auch", sagte der 39-Jährige am Sonntag in der ZDF-"Sportreportage" über die Last, der Sohn und der Neffe zweier berühmter Fußballer zu sein.

