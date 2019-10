Düsseldorf-Profi Rouwen Hennings pöbelt gegen Handspiel-Regel: "Geht mir völlig auf den Keks"

Diese Szene brachte Rouwen Hennings mächtig auf die Palme! Bei der 1:3-Niederlage von Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC gab es erneut Diskussionen um die Handspiel-Regelung. In der 82. Minute sprang Berlins Per Skjelbred im eigenen Strafraum der Ball an die Hand. Der Arm des Norwegers war sichtbar vom Körper abgespreizt. Nach Kontakt mit dem Videoassistenten ließ Schiedsrichter Martin Petersen aber weiterlaufen - ohne sich die Aktion noch einmal anzuschauen.

Hennings wütend auf Handspiel-Regel: "So schlecht"

"Da kann mir keiner erzählen, dass das angelegter Arm ist. Also die mogeln sich das zurecht, das geht mir völlig auf den Keks. Das ist so schlecht", wütete Fortuna-Profi Hennings im Anschluss an das Spiel bei DAZN. "Die machen 'ne Regelschulung, die können wir uns schenken. Weil das ist, so wie sie es uns erklärt haben, ein glasklarer Elfmeter, aber er wird einfach nicht gegeben. Er schaut es sich nicht einmal an."

Schon im ersten Durchgang gab es zwei strittige Situtationen, in beiden Fällen kam der Videoassistent zum Einsatz. Im ersten Fall ließ Petersen nach Rücksprache mit dem Kölner Keller ein Foul von Hertha-Profi Maximilian Mittelstädt an seinem Gegenspieler Kasim Adams durchgehen. Kurze Zeit später entschied sich der Referee allerdings anders, nachdem er ein Foul an Düsseldorfs Oliver Fink erst nach Ansicht der Video-Bilder in der Review Area noch ahndete. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hennings in der 30. Minute zur zwischenzeitlichen Führung der Gäste - doch die reichte nicht zum Sieg.

