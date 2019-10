Handspiel-Chaos in der Bundesliga: DFB benennt nur eine Fehlentscheidung

Auch am 9. Spieltag in der Bundesliga hatte es (mal wieder) einige strittige Schiedsrichter-Entscheidungen gegeben. In Mainz etwa, in Gelsenkirchen oder in Leverkusen. Die Sportliche Leitung Elite-Schiedsrichter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ließ am Sonntag überliefern, dass ein Großteil der Diskussionen unangebracht gewesen seien. Lediglich die Szene im Freitagsspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln sei falsch gedeutet worden.