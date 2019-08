Handspiel-Ärger gegen FC Bayern: Schalke-Trainer Wagner wütet gegen Schiedsrichter

Schalke-Trainer David Wagner: Ärger über angebliche Handspiele von Pavard und Perisic

Was war passiert? Wagner fühlte sich in zwei Situationen vom Schiedsrichter ungerecht behandelt - zumal bei beiden Szenen der Videobeweis nicht bemüht wurde. Die erste strittige Aktion gab es in der 56. Minute. Bei einem Kopfball der Hausherren wurde Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard aus kurzer Distanz angeköpft. Mit dem Rücken zum Spielgeschehen prallte der Ball an die linke Hand des Weltmeisters von 2018. "Das war eine hundertprozentige Torchance. Der Ball geht aufs Tor, er spreizt den Arm ab – und der Ball geht eben nicht aufs Tor", schimpfte Wagner. "Auf die Erklärung bin ich dann gespannt."