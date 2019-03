Babak Rafati: Die Regelhüter haben in der Handspiel-Diskussion eine große Chance verpasst

Beim Treffen des International Football As­so­ci­a­tion Board (Ifab) gab es mehrere Regeländerungen, die 2019 in Kraft treten. Künftig können auch Trainer und Offizielle Gelbe und Rote Karten bekommen – Bürokratismus pur. Außerdem dürfen bei Freistößen keine Angreifer mehr in der Mauer stehen – das Thema wird halt räumlich um einen Meter verlagert.

Auswechselspieler müssen auf dem kürzesten Weg das Spielfeld zur Auslinie verlassen – wir werden uns wohl vermehrt auf Krämpfe und Shakehands beim Abgang einstellen müssen. Torhüter müssen bei Elfmetern nur mit einem Fuß die Torlinie berühren – irrelevant, weil es meist ignoriert wird. Wenn der Schiedsrichter angeschossen wird, kann es einen Schiedsrichterball geben – geschenkt. Bei Ab-/Freistößen aus dem eigenen Strafraum muss der Ball den Sechzehner nicht mehr verlassen – wir werden in der Praxis von diesen Regeländerungen nicht viel mitbekommen.

Neue Handspiel-Regel berührt nicht Kern des Problems

Beim viel diskutierten Handspiel wurde entschieden, dass Tore, die per Hand erzielt werden, nicht zählen – unabhängig davon, ob Absicht vorlag oder nicht. Das Gleiche gilt bei Toren, bei denen in der Entstehung ein Handspiel vorausging – Hand aufs Herz: So etwas kommt vielleicht (!) einmal pro Saison vor.

Es geht doch um die vielen Handspiele, die im Sechzehner zu Strafstößen und nicht gegebenen Strafstößen führen. Absicht, Vergrößerung der Körperfläche, natürliche Haltung und so weiter. Die Regelhüter haben es wieder mal versäumt, beim Handspiel Klarheit zu schaffen, sodass die Diskussionen nicht abreißen werden. Eine Regelrevolution sieht anders aus.