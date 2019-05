"Das ist für mich Wahnsinn" - Fortuna-Coach Funkel greift DFB-Schiedsrichter wegen Handspielregel an

Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel hat sich nach den zahlreichen Diskussionen um die Handspielregelung in der Bundesliga geäußert. Der 65-Jährige ist unzufrieden mit der Auslegung der Regel, die zuletzt für mächtig Gesprächstoff in der höchsten deutschen Spielklasse gesorgt hatte. "Weil die Schiedsrichter zwei Aktionen mit der gleichen Handlung unterschiedlich bewerten. Sie verstehen es doch selber nicht mehr", kritisierte er im Interview mit der Bild und fügte an: "Elfer ist, wenn die Hand absichtlich zum Ball geht. Früher gab es kaum Diskussionen. Ich bin dafür, dass wie früher – wenn klar ersichtlich ist – die Hand zum Ball geht, Elfmeter gepfiffen wird."

Seine Düsseldorf-Profis nimmt er in Punkto Handspielregel in Schutz: "Die Spieler verstehen es doch auch nicht mehr. Ich sage ihnen, sie sollen die Hand so weit wie möglich am Körper halten. Da gehen sie in einen Zweikampf mit den Händen auf den Rücken. Das hat doch nichts mehr mit normaler Körperhaltung oder normalem Fußball zu tun. Das ist für mich Wahnsinn.“

Zuletzt hatte es in der Partie FC Bayern gegen Hannover 96 einen Handelfmeter für die Niedersachsen gegeben, nachdem Bayern-Verteidiger Jerome Boateng an der Hand getroffen wurde. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war jedoch seinen Arm aus der Schussbahn des Balles weggezogen. Im Parallelspiel zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart wurde hingegen ein klares aktives Handspiel von Berlins Karim Rekik nicht als Foul gewertet. Videoschiedsrichter Günter Perl gab nach der Partie seinen Fehler zu und sagte: "Das Handspiel haben wir erst zwei Minuten später auf den Bildschirmen gesehen. ‚Schöne Scheiße‘ habe ich mir gedacht".

Funkel: "Früher gab es kaum Diskussionen"

Funkel spricht sich für eine einfach zu verstehende Handregel aus: "Elfer ist, wenn die Hand absichtlich zum Ball geht. Früher gab es kaum Diskussionen. Ich bin dafür, dass wie früher – wenn klar ersichtlich ist – die Hand zum Ball geht, Elfmeter gepfiffen wird." Doch er lobt auch den Einsatz des Videoassistenten in der Liga: "Zum Beispiel halte ich die Abseitslinie für gut. Aber für die Handregelung nicht. Mein Vorschlag: Jede Trainer hat zweimal pro Halbzeit das Recht einzuschreiten, wie beim Tennis zum Beispiel, und dann wird die Situation noch einmal überprüft."

Funkel über die Referees: "Sie haben Angst"

Dennoch trauert er ein wenig der alten Zeit nach, in der es noch keinen Videoschiedsrichter in der Bundesliga gab. "Klar war es schöner! Wenn damals Fehler gemacht wurden, hat man es nach einigen Diskussionen hingenommen. Heute prüft der Videokeller und niemand weiß, was dabei herauskommt. Die Schiedsrichter sind völlig verunsichert. Sie sind nicht mehr Herr ihrer Entscheidungen. Ich würde sogar sagen: Sie haben Angst!"

