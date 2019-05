Schiedsrichter Günter Perl erklärt Videobeweis-Panne bei Hertha-Spiel: Klares Handspiel nicht gesehen

Dieses Szene sorgt noch immer für Entsetzen in Stuttgart. Beim Spiel des VfB Stuttgart bei Hertha BSC segelt In der 37. Minute ein Ball der Gäste in den Strafraum der Berliner. Dann die entscheidende Situation. Hertha-Profi Karim Rekik boxt den Ball einfach mit der Hand weg. Doch weder Hauptschiedsrichter Daniel Schlager noch Videoschiedsrichter Günter Perl intervenierten. Den eigentlich berechtigten Elfmeter, der zum 1:0 für Stuttgart hätte führen können, gab es nicht. Eine grobe Fehlentscheidung, wie nun selbst Videoschiedsrichter Perl gegenüber der Bild zugab: "Das Handspiel haben wir erst zwei Minuten später auf den Bildschirmen gesehen. ‚Schöne Scheiße‘ habe ich mir gedacht", so der Referee ehrlich.