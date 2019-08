Hängepartie um Alexander Nübel: Schalke-Boss Schneider will Kapitän keine Frist setzen

Man werde Nübel keinen Druck machen, betonte Sportvorstand Jochen Schneider auf der offiziellen Website der Schalker. "Alex liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 vor“ , eine Frist soll Nübel aber explizit nicht gesetzt werden. Der Klub sei unverändert an einer Verlängerung mit Nübel interessiert, der in der vergangenen Saison zum Stammtorwart aufgestiegen war und in Folge dessen beim FC Bayern, BVB und RB Leipzig als Neuzugang gehandelt wurde.

Schalke-Fans sauer wegen Nübel: "Man lässt sich auf der Nase herumtanzen"

Am Samstag hatte der neue Trainer David Wagner Nübel überraschend als neuen Kapitän installiert. Das reichte aber nicht, um Nübel vom eigenen Angebot zu überzeugen. So bleibt ein Abgang Nübels ohne finanzielle Ablöse im Sommer 2020 ein heißes Thema. Schneider bei Bild: "Er war ganz lange bereit, seinen Vertrag auf Schalke zu verlängern. Der Verein hat es in der letzten Saison nicht getan - aus welchen Gründen auch immer. Das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern die Realität."