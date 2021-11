Hängepartie um Dynamo Dresdens Trainer: Entscheidung wohl erst am Sonntag

Dresden. Die Entscheidung, ob Alexander Schmidt Trainer bei Dynamo Dresden bleibt, fällt voraussichtlich am Sonntag. Das erklärte Pressesprecher Ronny Zimmermann gegenüber dem Sportbuzzer. Demnach hätten die Verantwortlichen am Sonnabend über mehrere Stunden in verschiedenen Zusammensetzungen und Gremien darüber gesprochen, ob der 53-jährige Cheftrainer nach der 1:2-Niederlage vom Freitagabend bei Holstein Kiel beurlaubt wird oder nicht. Anzeige

SGD-Sport-Geschäftsführer Ralf Becker hatte kurz nach dem Spiel ein klares Bekenntnis zu dem gebürtigen Augsburger, der seit etwas mehr als einem halben Jahr bei den Schwarz-Gelben auf der Trainerbank sitzt, vermieden. Aufgrund von Dynamos anhaltender Abwärtsspirale mit neun Niederlagen aus den letzten zehn Pflichtspielen hatte sich ein baldiges Ende von Schmidts Amtszeit angedeutet. Doch die Beratungen mit Beckers Geschäftsführer Jürgen Wehlend, Kaderplaner Kristian Walter und dem Aufsichtsrat kamen offensichtlich zu keinem eindeutigen Ergebnis.

Sportliche Bilanz ernüchternd: Nur drei von 27 möglichen Punkten

Denn in der Debatte um Schmidts Zukunft spielen neben sportlichen auch finanzielle Aspekte eine Rolle, da die Verpflichtung eines neuen Trainers vor allem ein Kostenfaktor wäre. Schließlich hat Alexander Schmidt noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Andererseits sprechen die nackten Zahlen mit zuletzt drei von 27 möglichen Punkten sowie das Aus im DFB-Pokal gegen ihn. Und die nun beginnende zweiwöchige Länderspielpause wäre das einzige halbwegs brauchbare Zeitfenster vor Weihnachten, in dem sich ein Nachfolger einarbeiten könnte.

Allerdings hatten Alexander Schmidt und auch seine Spieler immer wieder betont, dass die Stimmung in der Mannschaft absolut intakt sei. Auch bei der Partie in Kiel passte das Engagement der schwarz-gelben Kicker, die zwischenzeitlich in Führung lagen. Individuelle Fehler in der Defensive, die zu zwei Gegentreffern durch die Holsteiner führten, brachen der Sportgemeinschaft das Genick. Fraglich, ob dies die Schuld des Trainers ist. Denn in den Fokus rückte dagegen zuletzt vermehrt die Kaderplanung, an der natürlich auch die sportliche Leitung des Vereins ihren Anteil hat.

Zahlreiche Verletzungen kosten defensive Stabilität

So gelang es trotz aller Bemühungen nicht, die verletzungsbedingten Ausfälle wichtiger Akteure wie Abwehrmann Tim Knipping sowie Brandon Borrello und Panagiotis Vlachodimos vollends zu kompensieren. Um die Löcher in der Defensive zu stopfen, beschäftigte sich der Verein zudem mit einer Verpflichtung von Ibrahima Traoré und Toni Leistner – letztlich kamen beide nicht. Auch das machte dem Trainer, der mit Michael Sollbauer derzeit nur einen in den oberen Ligen erfahrenen Innenverteidiger zur Verfügung hat, die Arbeit nicht leichter.