Hann-Overtime: Indians bezwingen Herne durch Sudden Death - Scorpions unterliegen in Verlängerung

Nach zuvor fünf Heimsiegen in Folge schien es die Hannover Indians wieder zu erwischen. Doch der Eishockey-Oberligist wendete vor 2749 Zuschauern am Pferdeturm nach einem 0:3-Rückstand noch das Blatt und bezwang den Herner EV mit 5:4 nach Verlängerung. Die Scorpions mussten ebenfalls in die Verlängerung bei den Moskitos Essen, wo sie letztlich unterlagen.