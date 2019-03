Hannes Albrecht bleibt bei den IceFighters Leipzig

Leipzig. Am Samstagabend verabschiedeten die EXA IceFighters Leipzig mit gut 300 Anhängern und Fans die Saison 18/19 in die Sommerpause . Stürmer Hannes Albrecht, der erst vor wenigen Wochen sein Comeback im Kohlrabizirkus gab, teilte mit, dass er auch in der kommenden Saison für die Leipziger auf dem Eis steht. Der 29-jährige, der seine Eishockeykarriere eigentlich schon nach der Saison 2017/18 für beendet erklärt hatte, verkündete die Nachricht bei der Feier selbst.

Albrecht hatte sich in den letzten Jahren nicht nur mit zahlreichen Toren sondern auch mit seiner humorvollen Art in die Herzen des Publikums gespielt. Deshalb war sein selbst gewähltes Karriereende ein schwerer Schlag für die Mannschaft und das Umfeld. Umso mehr freuen sich nun alle Verantwortlichen, dass Hannes noch einmal so richtig Blut geleckt hat. Coach Sven Gerike meint dazu kurz und knapp: „IceFighters ohne Hannes Albrecht passt nun mal einfach noch nicht so richtig. Er ist mittlerweile ein Urgestein in Leipzig, obwohl er noch nicht alt ist. Man hat in den letzten Wochen gemerkt, was er in der Kabine für eine Wirkung hat und ich bin sicher, dass er nächste Saison an seine Leistungen von letztem Jahr anknüpfen wird. Es ist einfach toll, dass er wieder zurück ist!“