Ramlingen statt 96: Über Werder ist Hannes Müller doch noch in Hannover gelandet

Selbst wer jetzt noch nicht geschaltet hat – spätestens wenn Müller seinem Gegenüber den Rücken zudreht und der Blick auf die Nummer 29 sichtbar wird, gehen die Assoziationen in Richtung Per Mertes­acker. Ein Vorbild also, das den 20-Jährigen beim Auswählen der Zahl beeinflusst hat? Zumal Müller, geboren in Bremen und im Dorf Schweringen im Landkreis Nienburg/Weser aufgewachsen, Anhänger des SV Werder ist, für den der Pattenser Mertesacker zwei Drittel seiner 221 Bundesliga-Spiele bestritten hat.

Doch die Antwort überrascht. „Nein, das ist ehrlich gesagt reiner Zufall“, sagt Müller und lacht. „Aber es stimmt. Das hätte so’n bisschen gepasst.“ So hat die 29 also keine besondere Bedeutung. Beim SV Ramlingen/Ehlershausen, wo Müller seit Sommer 2019 kickt, trug er auch schon die 27 und die 33, wie man auf dem Foto erkennen kann. Als Müller bei seinem heutigen Verein gewissermaßen vorspielte, tat er dies mit der Sechs auf dem Buckel. Am 5. Mai 2019 traf der SV BE Steimbke auf die Ramlinger. „Und wir haben gewonnen“, erinnert sich Müller.

Müller ist sich mit Becker schnell handelseinig

„Wir“, das waren seinerzeit noch die Steimbker, bei denen der junge Defensivmann im A-Juniorenalter seine ersten Einsätze bei den Männern absolvierte. Doch die Mannschaft stieg als Tabellenletzter aus der Landesliga ab – und da Müller kurz zuvor in Hannover ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen hatte, war er ohnehin auf der Suche nach einem Verein, zu dessen Trainingsstätte der Weg etwas kürzer ist.

Nach dem 3:2 des SV BE plauderte Müller mit Kurt Becker – und war sich mit dem Sportlichen Leiter des RSE schnell handelseinig. „Die Entscheidung ist mir leichtgefallen“, sagt Müller. Seit Sommer 2019 pendelt der Student aus der List also nicht mehr bis Steimbke, sondern nur noch in den Burgdorfer Ortsteil – häufig in Fahrgemeinschaft mit RSE-Kapitän Timo Gieseking.

„Ich hatte vorher viel Positives über den Klub gehört“, sagt Müller. „Ramlingen ist eine Topadresse – gut geführt von guten Leuten. Aber meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. Ich konnte mich schnell integrieren und fühle mich rundum wohl.“