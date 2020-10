Fix: Hannes Wolf wird Baum-Nachfolger beim DFB - Ex-HSV-Coach übernimmt U18-Nationalmannschaft

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Manuel Baum schnell fündig geworden. Wie der Verband am Freitag mitteilte, wird Hannes Wolf neuer Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft. "Mit Hannes Wolf haben wir einen absoluten Fachmann hinzugewonnen, der auch menschlich sehr gut in unser Trainerteam der U-Nationalmannschaften passen wird" , sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB.

Der 39 Jahre alte Wolf war vor rund zwei Wochen als Trainer des belgischen Erstligisten KRC Genk entlassen worden - nun hat er bereits einen neuen Job. "Unser Ziel ist es (...), die Spieler auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. Wir möchten sie zu den bestmöglichen Fußballspielern machen, die sie sein können" , erklärte er und fügte an: "Darauf freue ich mich sehr und werde diese Aufgabe mit ganzer Energie angehen."

Bestätigt: Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach ohne Fans - Kein Geisterspiel in Frankfurt

Pneumothorax bei Heiko Herrlich: Augsburg-Trainer kann Team in Wolfsburg nicht betreuen

BVB-Manager Zorc gibt bekannt: Borussia Dortmund leiht Marius Wolf an 1. FC Köln aus

Wolf war von September 2016 bis Januar 2018 als Trainer des VfB Stuttgart tätig. Anschließend betreute der Fußballlehrer von Oktober 2018 bis Juni 2019 den Hamburger SV, wo er aufgrund des verpassten Bundesliga-Aufstiegs am Ende der Saison 2018/19 gehen musste. In Genk saß der ehemalige Dortmunder Jugendcoach zuvor seit November 2019 auf der Trainerbank. Dort wurde ihm der Negativlauf zu Beginn der neuen Spielzeit zum Verhängnis. Das Amt beim DFB übernimmt Wolf von Baum, der am vergangenen Mittwoch als neuer Trainer des FC Schalke 04 vorgestellt wurde.