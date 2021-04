Hannes Wolf als Leih-Trainer bei Bayer Leverkusen: Darum hat das Modell keine Zukunft

Rudi Völler ließ sich nicht lange bitten. Ob er sich eine Festanstellung von Hannes Wolf bei Bayer Leverkusen vorstellen könne, wurde er nach dem Sieg in der Vorwoche gegen den FC Schalke 04 gefragt. "Die Chance hat er auf jeden Fall", sagte der Sportchef. Heißt: Führt Wolf Bayer nach der monatelangen Schwächephase doch noch in den Europapokal, bekommt er in der Fußball-Bundesliga wohl eine neue Chance als Übungsleiter. Und wenn nicht? Dann geht er eben zurück in seinen alten Job. Es ist das Los des Interimstrainers. Doch der Fall Wolf ist etwas anders gelagert als die üblichen Modelle, in denen oft ein Jugendtrainer des Klubs vom geschassten Cheftrainer übernimmt, bis eine Lösung gefunden wurde. Denn: Wolf ist der erste Leih-Trainer der Bundesliga-Geschichte. Anzeige

Das Modell, was auf dem Spieler-Transfermarkt seit Jahren üblich ist und sich während der finanziell schwierigen Corona-Zeiten immer mehr Beliebtheit erfreut, wurde vor der Länderspielpause nun erstmals auch bei einem Trainer angewandt. Leverkusen lieh Wolf vom DFB aus, wo er als Nachfolger des zwischenzeitlich beim FC Schalke 04 verantwortlichen Manuel Baum als U18-Trainer angestellt ist. Mit ihm kam auch Peter Hermann als Co-Trainer an den Rhein. Aber: Beide bestanden darauf, den DFB nicht gänzlich verlassen zu müssen. Als Reiserücktrittsversicherung sozusagen. "Beide haben hierzu ihre Bereitschaft erklärt, sofern sie im Anschluss an diese Aufgabe wieder ihre ursprüngliche Funktion beim DFB übernehmen können", sagt Meikel Schönweitz, der Cheftrainer der U-Nationalmannschaft des DFB, auf Nachfrage des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschlands.

Sollte Wolf allerdings in Leverkusen überzeugen, wäre eine Rückkehr zum DFB wohl ausgeschlossen. "Hannes Wolf ist ein sehr guter Trainer für den Jugendbereich des DFB. Aber er ist auch ehrgeizig und jeder ehrgeizige Trainer will in der Bundesliga trainieren", sagt Lutz Hangartner dem SPORTBUZZER. Er ist Präsident des Bundes deutscher Fußball-Lehrer und kennt das Trainergeschäft genau. Dass der 39-jährige Wolf nach nur knapp einem halben Jahr den Sprung vom DFB zurück in die Bundesliga probiert, sei nur nachvollziehbar.

Dies sei ein Problem des Fußballs. Immer wieder wechseln talentierte Trainer aus dem Nachwuchsbereich in den Profi-Fußball. So wie Wolf einst selbst, nachdem er in der Jugend bei Borussia Dortmund mehrere deutsche Nachwuchsmeisterschaften gewann. Vom VfB Stuttgart wurde er abgeworben, stieg mit ihm in die Bundesliga auf, musste später aber gehen. Über Stationen beim Hamburger SV und in Belgien landete er beim DFB, der sich schon mehrfach als Sprungbrett zurück in den Profi-Bereich bewiesen hat. Beim DFB sehen sie dies als "Auszeichnung, dass wir Trainer in unseren Reihen haben, die für Bundesliga-Vereine interessant sind", so Schönweitz. Im Schnitt seien die Jugendtrainer der sieben U-Nationalmannschaften des DFB aber trotzdem rund vier Jahren und acht Monate im Amt. Das ermögliche eine gute und konstante Ausbildung der Talente.

Hangartner: Gute Trainer müssen im Nachwuchsbereich arbeiten Dennoch warnen DFB-Verantwortliche immer wieder, dass weniger Toptalente in Deutschland produziert werden – und das hängt sicher auch mit der Fluktuation der Trainer zusammen. "Konstanz in der Jugendausbildung ist enorm wichtig. Wir brauchen Trainer, die im Jugendbereich bleiben wollen und Talente entwickeln möchten", sagt Hangartner. Norbert Elgert beim FC Schalke 04 sei solch ein positives Beispiel.