Medien: Ex-Bundesliga-Coach Hannes Wolf steht vor Engagement beim KRC Genk

Der ehemalige Bundesliga-Coach Hannes Wolf soll in Kürze bei einem neuen Klub unterschrieben. Übereinstimmenden Medienberichten soll er neuer Trainer des belgischen Erstligisten KRC Genk werden. Nach Informationen der Hamburger Morgenpost soll Wolf deshalb seinen noch bis Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag beim Zweitligisten Hamburger SV auflösen. Damit würde der klamme HSV rund 350.000 Euro an Gehaltszahlungen einsparen.

Die Hamburger trainierte der 38-Jährige von Oktober 2018 bis Sommer 2019. In der ersten Saisonhälfte deutete vieles daraufhin, dass der in der Vorsaison abgestiegene Klub gleich wieder in die Bundesliga zurückkehren könnte. Die erste Saisonhälfte verlief unter Wolf auch erfolgreich - doch nach einem schwachen Saisonfinale verspielte der Meisterschaftsfavorit noch die ersten drei Plätze und verpasste den Aufstieg. Im Anschluss an die Saison trennte sich der Klub von Wolf.