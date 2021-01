96 gehen die Riesen aus: Franke und Bijol fehlen in Nürnberg, Einsatzgarantie für Falette

Die schlechten Nachrichten für Hannover 96 hörten auch am Sonntag nicht auf. Am Tag nach dem bitteren 2:3 gegen den FC St. Pauli zogen der 1. FC Heidenheim (3:0 gegen Darmstadt) und der Karlsruher SC (3:2 in Kiel) in der Tabelle der 2. Bundesliga an den Roten vorbei. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei ist immerhin nur um einen Zähler auf sieben Punkte angewachsen.

Anzeige

Und zu allen negativen Begleiterscheinungen, die die zweite Heimniederlage in dieser Saison mit sich brachte, kamen auch noch zwei weitere Ausfälle. Jaka Bijol musste in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Platz und wird Trainer Kenan Kocak damit wie der wiedererstarkte Marcel Franke, der in der 70. Minute seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, beim nächsten Spiel in Nürnberg fehlen.