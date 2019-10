Kuriose Szene: 96-Torwart Zieler will den Ball wegboxen – und streckt KSC-Spieler nieder

In der 4. Minute der Nachspielzeit hatte Hendrik Weydandt das umjubelte 3:2 für die Gäste aus Niedersachsen geschossen – und damit sicher den Siegtreffer, oder?

96-Torwart Zieler boxt KSC-Spieler Gordon

Nein! Zwei Minuten später legte der aufgerückte KSC-Innenverteidiger Daniel Gordon den Ball in Stürmer-Manier an Ron-Robert Zieler vorbei. Der deutlich bediente 96-Keeper drehte sich um und wollte den aus dem Netz zurückspringenden Ball wegboxen – traf allerdings mit seinem Schwinger den just in diesem Moment die Flugbahn des Spielgeräts kreuzenden Gordon in den Unterleib.