Doumbouya, Gudra, Tarnat, Stehle, Bokake und Eichhorn: Wer bekommt endlich seine Chance?

Die Sehnsucht ist groß nach lokalen Helden mit Perspektive, nicht nur in Hannover. Umso bedauerlicher, dass die Nachwuchsspieler bei 96 unter Trainer Kenan Kocak zuletzt nur mittrainieren durften. Es sind gute Typen dabei. Wie Moussa Doumbouya, der am Donnerstag bei einer Spiegel-Partnerübung witzige Tanzbewegungen vormachte – auch zur Freude der Kollegen, die es nachtanzen mussten.

Tarnat wird 96 wohl verlassen

Das muss man dem Trainer aber lassen: Kocak dockte die jungen Spieler an den Profibetrieb an, obwohl sie wegen der Corona-Pause in der Jugend keine Spielpraxis hatten. Dennoch schob 96 Chancen vor sich her, Doumbouya und Co. in der 2. Liga zu bringen. 96 hätte eventuell ein Spiel mehr verloren, aber Pluspunkte bei Fans und Klubführung gesammelt.

Niklas Tarnat (22), der Sohn des NLZ-Leiters und Weltpokalsiegers Michael, wird 96 wohl verlassen. Für die Profis spielte er fünf Minuten, zwei gegen Sandhausen (4:0), drei in Nürnberg (5:2). Tarnat ist körperlich eher wendig als wuchtig, aber zäh, solide im Pass- und Positionsspiel.

Kommen Eichhorn und Bokake gegen Nürnberg zum Einsatz?

Das drittjüngste Mitglied der Profitrainingsgruppe ist Linksverteidiger Jan-Erik Eichhorn (19), „Beppo“ genannt. Eichhorn kam vor zehn Jahren aus Kirchdorf zu 96 – ein echtes Eigengewächs. Kaum höher gewachsen als Altin Lala, aber – so sagen seine früheren Trainer – mit einem großen Kämpferherz. Eichhorn ist Jugendnationalspieler, gilt als fleißig. Ihm gehört die Zukunft, eventuell die Gegenwart mit einem Debüt gegen Nürnberg.

Zwei Tage jünger ist Mittelfeldspieler Grace Bokake (19). Kocak förderte und lobte. Weil sein Name bei Pressekonferenzen genannt wurde, macht ihn das nicht zum Profi. Einen Profieinsatz hat er noch nicht. Dreimal gehörte Bokake zum Kader. Einsatzchance gegen Nürnberg? 50 Prozent. Kocak schätzt Bokakes Qualität.