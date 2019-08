Potenzielle Neuzugänge: 96 sucht einen wie Leon Andreasen

Hannover In einer Woche ist Ladenschluss auf dem Transfermarkt. Bis dahin wird 96 noch zuschnappen. Sportdirektor Jan Schlaudraff durchwühlt den Markt. Auch das Modell, nach dem er fahndet, sickerte mittlerweile durch.

Gesucht wird der Mittelfeldspieler, Größe XL, mit Ausstrahlung, ein Typ wie Leon Andreasen. Der Däne kümmert sich aktuell als Mitinhaber um die Wiesbadener Modefirma „Kleinigkeiten“. Der 1,88 Meter große Däne passt nur noch in T-Shirts mit Mindestgröße XL, weil er durch Krafttraining an Muckis zugelegt hat. Um als 96-Original zurückzukehren, „müsste ich schon ein paar Kilo abnehmen“, sagt der 36-Jährige – und lacht.

Andreasen: "Ich bin ein Fan von Baka und Eddy."

„96 braucht einen Sechser, einen, der zeigt: Wer an mir vorbeikommen will, der wird sich wehtun“, sagt Andreasen, der vor drei Jahren seine Karriere beendete. 96-Trainer Mirko Slomka hatte früher diese Eigenschaften des Dänen geschätzt. 15 Tore schoss er in 97 Spielen für Hannover.

„Sergio Pinto und ich haben uns abgewechselt, einer Sechser, einer Achter. Das hat gut funktioniert“, erinnert sich Andreasen. „Aber wenn ich das richtig sehe, machen Edgar Prib und Marvin Bakalorz das genauso. Ich bin ein Fan von Baka und Eddy. Aber beide brauchen auch im Training den Konkurrenzkampf.“