Hannover 96: 18-jähriges Schwimmtalent Köhler gewinnt Weltcup - und hat Olympia im Visier

Siegerin über 100 Meter Schmetterling

Köhler knüpfte gegen internationale Konkurrenz dennoch an die Ergebnisse der vergangenen Jahre an, mit Medaillen bei den Olympischen Jugendspielen und einer Halbfinalteilnahme bei der Erwachsenen-Weltmeisterschaft. Die Hannoveranerin gewann über 100 Meter Schmetterling und schlug auf der halb so langen Sprintdistanz immerhin noch als Sechste an. Da die Rennen in Berlin auf der Langbahn im 50-Meter-Becken stattfanden, ge­wann ihre Leistung an Bedeutung in Richtung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.