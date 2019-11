Hannover 78 nicht aufzuhalten: 87:0-Sieg im Stadtduell gegen SG SV Odin/VfR 06 Döhren

Nur 18 Mann boten die Gastgeber auf, also lediglich drei Reservespieler. Nach 20 Minuten hatten sich bereits zwei Akteure verletzt, der junge Erstereihe-Stürmer Fynn Zylla wurde vorsichtshalber wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung ersetzt. „Wir haben alles gegeben und gut durchgehalten, aber gegen diese Top-Mannschaft war es schwer“, so de Riva. Bis zur allerletzten Aktion versuchte die SG, wenigstens einen Versuch zu legen. „Gekämpft haben sie gut, aber gefordert waren wir natürlich nicht wirklich“, sagte 78-Nationalstürmer Pascal Fischer etwas unzufrieden. „Wir machen da doch einige Fehler, die nicht passieren sollten.“ Bei Odin/VfR gefiel der unermüdliche Stürmer Yasar Bauer auf Position Nummer acht, bei den Gästen überzeugte Jan Piosik als sicherer Kicker. Sturm-Routinier Benjamin Simm legte ebenso zwei Versuche wie Neu-Nationalspieler Maximilian Kopp.

Germania List mit Remis in Leipzig

Germania List sicherte durch ein gekonntes Dribbling ein Unentschieden im Topspiel beim RC Leipzig. 15:15 (0:15) hieß es am Ende. In der Schlussphase verloren die Leipziger am Gedränge den Ball, Germanias Siebener-Europameister Niklas Koch trieb ihn mit mehreren Kicks vor sich her und legte den Ball zum späten Ausgleich ab. Anschließend vergab Moritz Clasen einen Straftritt, der Ball landete nur am Querpfosten des Goals. „Ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Aber wir sind heute an meinen Kicks gescheitert“, sagte Clasen selbstkritisch.